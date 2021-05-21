女神白家綺因主持《醫學大聯盟》累積大量的專業醫療新知，讓她在疫情嚴峻時刻也不害怕，她大方分享如何防疫，直說：「進門酒精像灑聖水噴全身、隨身包包與行李，直接衝去洗澡不抱小孩。」

談起防疫，白家綺憂心忡忡，她表示一家這麼多人要開伙與穿用，採買任務就讓老公吳東諺出門，辛苦他要跑多個地點採買全家人必需用品，但市場被掃購一空甚至超商都難買青菜，白家綺笑說家裡有「白媽媽」，也是神人等級的阿嬤，她說：「有一種餓叫阿嬤覺得你餓，所以斗宅被餵得白白胖胖，家裡超大SIZE二個冰箱等於一般家庭三個大，冰箱長年被白媽媽塞得滿滿，完全不憂心食物問題。」

剛晉升四寶媽的她，則分享2個多月的小朵拉在照顧上都還好，老公吳東諺也都會幫忙，但活潑好動的2歲斗宅，白家綺說真的是需要體力與耐力來陪伴，因為斗宅不懂現在為什麼不能出門，她只好在家規劃「遊戲放電區」，設置了障礙賽讓他來回奔跑，且斗宅很愛隨著歌聲搖擺，像個「電動娃娃」，超級可愛，為了讓斗宅「全力放電」，白家綺出妙招，跟2個女兒唱遍斗宅知道歌，不然自己在家不出門，一天都會聽到200次「媽咪」、「還要」。

白家綺也說幸好現在2個女兒已經長大，都能像朋友一樣的談心，透露大女兒今年考會考，所以現在已經不用上課了，她也有特別叮嚀要上網課的14歲二女兒，心態上要健康，別覺得為什麼放假還要上課，愛女也從第1天開始不習慣，現已漸入佳境。雖然感同身受全台爸媽「哀嚎遍野」的心情，但也感謝有這麼多寶貝陪伴，直說孩子是她的幸運星，廣告邀約不斷，最近還有羊奶粉代言邀約，雖然因為疫情現在所有活動都停擺，但防疫優先，也會全力保護小孩。

(中時 )