疫情急遽升溫，連7天破百例確診病例，原本台北市因萬華阿公店爆發疫情，確診病例激增，但在5月18日逆轉，新北市確診數超越台北市，之後差距持續拉大，讓綠營逮到「打侯」的破口。國民黨台北市議員羅智強指出，民進黨結合立委及側翼，啟動「誅侯計畫」。資深媒體人韋安表示，目前藍綠陣營在輿論戰上看似打成平手，但其實侯友宜有「三個危機」，難關是剛開始，還沒有過去。

新北市長侯友宜因「封城論」、「蓋方艙醫院」等防疫超前部署，網路聲量高居不下。民進黨英系立委鎖定新北市長侯友宜，猛轟防疫不力，中央疫情指揮中心指揮官陳時中更多次針對封城、普篩等議題與侯友宜隔空交鋒。

韋安21日在臉書貼文表示，「滅侯海嘯」來了，侯友宜有「三個危機」，侯友宜的難關剛開始，還沒有過去。這一波綠營對侯友宜發動的攻擊，如同「滅侯海嘯」。

韋安接著指出，目前雙方看似在輿論戰上打成平手，但侯友宜其實陷入「三個危機」：一，藍營齊聲聲援侯友宜，不過因為7成媒體板塊偏向綠營，結果攻擊和反擊的力道是7比3，多數民眾還是接受綠營的聲音，持續累積負面觀感。二，若支持侯的發聲點，大多來自藍營，中間或淺綠對侯的支持者，反而可能因此轉移，畢竟還是綠大於藍。三，侯友宜既有行事風格，雖然過去2年贏得多數民眾的認可，但長期同一套路，很快也會產生「審美疲勞」。

(中時新聞網)