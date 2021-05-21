變種病毒來勢洶洶，新加坡疫情升溫，目前累計有24個感染群，其中人數最多的是樟宜機場第3航廈感染群。初步調查顯示，此感染群源頭為一名機場員工在接觸一戶入境的南亞家庭後確診。

新加坡民航局今天發布新聞稿表示，有鑒於更具傳染力的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒株出現，「我們正在加強樟宜機場的防疫措施」。

新措施包括自20日起，由孟加拉、印度、尼泊爾、斯里蘭卡等風險極高國家及地區入境的旅客，除了抵境時要接受PCR核酸檢測外，也須接受快速抗原檢測。從23日起，負責較高風險業務的機場員工除了每7天的定期檢測，還需要接受額外的快速抗原檢測。

民航局指出，雖然快速抗原檢測準確性較低，但能較快取得結果，讓當局在發現確診病例後，能更快速採取行動因應。

新加坡近來疫情升溫，截至昨天，共有24個活躍感染群，其中與日前確診的樟宜機場第3航廈清潔工相關的感染群持續擴大，已有100人確診，是星國目前最大的感染群。

樟宜機場出現案例後，當局即針對機場員工擴大採檢。民航局表示，自9日至20日，近1萬9000名機場航廈及星耀樟宜（Jewel Changi Airport）購物中心員工接受檢測；截至20日，共有43名機場員工確診。

民航局指出，調查後發現，第一批確診的機場員工被驗出的病毒株相似且都與B1617變種病毒毒株有關，顯示病毒來自同一個感染源。根據初步調查，感染源頭可能是一名機場員工在協助一戶入境新加坡的南亞家庭時被傳染。

這個南亞家庭於4月29日入境新加坡，他們抵境時的病毒檢測呈陽性。衛生部與民航局正進一步調查中。

樟宜機場集團日前宣布，自13日起所有航廈暫停對一般民眾開放，直到27日才重新開放；僅限搭機旅客及從事必要服務的機場員工可進出航廈。星耀樟宜也暫時關閉14天。

民航局表示，樟宜機場所有航廈及星耀樟宜已完成消毒及清潔。但作為預防措施，機場航廈及星耀樟宜將延長暫停對一般民眾開放至6月13日止，這段期間，機場將繼續開放航班起降。

新加坡衛生部今天通報，境內新增40人確診，包括30例本土案例及10例境外移入，全國累計6萬1770人確診。昨天新增一名死亡病例，目前累計32人病故。

(中央社)