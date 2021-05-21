資策會MIC預估 2021年全球5G用戶數將達3.3億人，在大餅可期下，各國相繼展開5G網路基礎建設，但受到大環境不佳影響，昨日應櫃買中心之邀舉行業績發表會的普萊德（6263）董事長陳清港直言，迎戰2021年，疫情、台幣升值、缺料仍是今年業績成長的三大挑戰。

普萊德今年首季繳出了營收、獲利不同調的成績，首季營收3.11億元雖小贏去年同期的2.96億元5.13％，但EPS1.02元仍略低於去年同期的1.03元，就連今年首季的毛利率39.93％表現也不若去年同期的41.07％，陳清港直言，都是匯率惹得禍。

台幣今年首季急升，幅度達7％至8％，拖累普萊德表現，陳清港慨嘆，如果沒有此因素，今年首季的毛利率一定會比去年多很多，就連營收表現也受到牽累，普萊德指出，今年累計前4月營收為4.32億元，較去年成長16.2％，但若以美元計，今年前4月累計營收達1526.5萬美元，年增率則放大至23.22％。

陳清港強調，儘管疫情沒有紓緩，著眼於數位化的應用愈來愈多，也連帶帶動開發中國家相對應新的網路的需求，包括歐洲、美洲需求都持續放大，其中歐洲的營收佔比來到47％，較去年底的45％又往上提升了2個百分點，至於次要市場美洲今年首季的佔比為23.6％，僅比去年底的23.4％，之所以增幅不明顯，主要是因為美洲市場內含拉丁美洲，若光是北美，增幅就會很明顯。

至於亞洲市場和中東、非洲今年首季佔比則各有消長，亞洲市場今年首季佔比僅16.3％，低於去年的19.1％，中東和非洲的佔比則逆勢由12.5％提升至13.1％。

(工商 )