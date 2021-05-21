疫情緊繃，中天新聞每天持續關心疫情最新消息，主播盧秀芳戴起口罩進棚錄製《中天辣晚報》，20日播出內容討論「本土286＋1死」、「5醫院院內感染」、「得疫苗得天下」等議題，貼近民眾最想知道的疫情資訊，12小時內觀看次數就破37萬，更登上YouTube發燒榜第一名。

節目中也邀請到專家包括前國健署長邱淑媞、前衛生署長楊志良、前立委孫大千、國民黨文傳會副主委李永萍等，針對疫情進展為民眾揭開最真實的現狀。前衛生署長楊志良也再度宣導戴口罩的重要性：「現在戴口罩就像是出門要穿衣服一樣！」盧秀芳則提到：「不知道疫情過了以後，大家沒戴口罩會不會沒有安全感。」

近日每天本土案例人數持續破百，專家預估下週會是疫情的高峰期，更要擔心遍地疫情的問題，楊志良也說，「這變種病毒只要是1、2個人不注意，就可能大爆發，最重要的是這幾天中南部是怎麼樣，重點不是新北市跟台北市。如果中南部開始的話，我們可能真的就要進入到第四級了。」但楊志良也說希望保持樂觀。

而台灣目前最小的確診者是一名10個月大的女嬰，當主播盧秀芳得知後直呼：「天啊！超心疼，希望小女嬰可以沒事！」非常時期，盧秀芳是中天新聞的防疫先鋒，錄製節目時規範來賓化妝流程以及設置來賓專屬防疫休息區，提升防疫規格。即使疫情嚴峻，《中天辣晚報》每天不休息，為民眾帶來最新、最即時的資訊，讓大家宅在家也能接收到疫情新聞，請持續關注中天電視YouTube頻道。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )