520是蔡英文總統連任滿周年的日子，民進黨發言人洋洋灑灑列出了十大政績，指出蔡政府過去的執政讓人民有感，但國民黨新竹市長初選候選人林耕仁卻提出異議，獲得許多網友按讚支持，還有網友直言蔡政府簡直「活在平行時空」。

林耕仁在臉書上表示，蔡英文總統連任剛滿週年，人民卻度日如年，並整理了蔡英文過去一年來為人詬病的施政，他提出的異議跟蔡政府剛列出的十大政績形成強烈的對比，貼文內容中寫到:520是蔡總統連任一週年，讓我們來回顧一年來水深火熱的日子吧！

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林耕仁更將政府荒腔走板的事蹟及每個事件都簡單明瞭且押韻的方式說出來，不僅強烈表達執政黨的問題，也揭露綠營執政民生不安的生活，此貼文一出網友紛紛按讚表示贊同，網友回應:「很貼切的說法，民眾渡日如年」、「每次都是火燒屁股才在想解決方案」、「生眼睛沒見過，還沒到夏天就限電的」、「台灣人民苦了5年，還得苦3年，唉！妖孽啊～」、「不管發生什麼狀況、總是有替自己圓謊的藉口！佩服佩服！」林耕仁跟網友互動時提到「缺水、停電、疫情威脅，全民的生活品質日益惡化，執政者掌握權力，卻只會用大內宣不斷包裝美化，人民終將覺醒」，林耕仁並在文末向蔡英文總統提出建言:台灣人是非常寬容的，但蔡總統別把所有人民都當成心中最軟的一塊，可以軟土深掘，繼續漠視民意，還剩三年尚請好自為之！

(中時新聞網)