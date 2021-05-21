繼台北市長柯文哲號召退休醫護共同抗疫後，台中市2大西醫師公會號召支援成立「防疫志願軍」，108位醫師自願加入，支援社區篩檢站等工作，甚至可以做通訊診療，以及未來協助疫苗接種。

台中市長盧秀燕21日主持台中市流行疫情指揮中心線上記者會，也特別請台中市醫師公會理事長陳文侯、大台中市醫師公會理事長魏重耀也共同出席，宣告防疫自願軍成軍，已有108名醫師自願加入，協助前線醫護共同抗疫。盧秀燕也感謝許多醫師不畏辛勞，主動投入防疫工作，貢獻專業。

衛生局長曾梓展表示，疫情趨嚴，此刻更需醫界共同相挺，感謝2大醫師公會及3大基層診所協會的熱血支援，自動規劃排班協助社區篩檢站篩檢工作、透過通訊診療，提供集中檢疫所輕症及無症狀陽性個案醫療需求、協助支援醫院人力等工作，守護市民健康 。

曾梓展，去年初因應新冠肺炎疫情，台中市醫界自主號召成立「志願醫療團」，60位基層醫師挺身而出，此次疫情嚴峻，為提升防疫檢疫的醫療量能，台中市擴大招募防疫熱血醫師、護理人員及檢驗師，至今共有108位醫師加入支援行列，另2大護理師公會及醫檢師公會也熱絡響應，陸續招募中。

魏重耀也強調，能共同維護民眾健康；陳文侯說，如果疫情繼續嚴峻下去，醫護負擔會相當大，尤其從南到北許多醫院都傳出醫護或相關人員感染，醫院運作會受到很大的影響，但疫情擴大病患仍需救治，成立防疫志願軍，可以減少輕症病患到醫院去，也可以安全的將有需要治療的病患送到醫院。

(中時 )