新光金控（2888）21日公告，旗下子公司新光人壽在稍早的董事會中，通過董事長許澎辭任案，由新光金董事潘柏錚新任人壽董事長，原董事長許澎將專任金控董事長。

新光金控指出，潘柏錚畢業於台灣大學法律系，民國58年進入新光人壽服務，至今已長達52年，歷任業務、行政、事務等不同壽險專業領域的主管，在民國91至99年間接任新壽總經理，過去也曾經擔任新光海航人壽副董事長。

潘柏錚在新壽總經理任內，曾領導新光人壽榮獲象徵國內企業品質管理的最高榮譽「第十五屆國家品質獎」，並兩度榮獲「保險信望愛獎」之「最佳保險領導人」獎。卸任後獲聘為新光人壽駐會董事，其後並擔任過新光人壽子公司新壽公寓大廈管理維護公司董事長、新光金控董事等職務。

新光金控表示，潘柏錚擁有豐富的壽險經營經驗，也擔任過壽險公會常務理事，對壽險業務相當嫻熟，未來將與總經理黃敏義，配合金控經營團隊的策略目標，共同努力，密切合作，持續帶領公司穩健經營，傳承創新，開創新局。

新光金董事會中也通過110年度第1季合併財務報告，合併稅後淨利達94.4億元，較去年同期成長23.7％，EPS為0.72元，總資產規模約4.4兆元，合併股東權益為2,313.8億元，每股淨值約17.34元。

新光金指出，新光人壽持續以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，110年第1季外幣保單初年度保費達85.0億元，佔初年度保費比重推升至77.3％，合併稅後淨利約68.7億，較去年同期增加2.2％，股東權益達1,497.7億。

新光銀行110年第1季淨利息收入及淨手續費收入分別較去年同期成長3.0％及9.2％，合併稅後淨利達15.2億元，較去年同期提高13.7％，合併股東權益687億元。放款餘額為6,658.2億元，單季成長約1.9％，而逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.19％及712.77％，資產品質持續穩健。

元富證券經紀業務表現亮麗，110年度第1季經紀手續費收入達11.9億，較去年同期增加約4.5億，成長率達62.1％，加上自營操作掌握市場趨勢，第1季合併稅後淨利達9億元，股東權益約270.9億，是金控獲利重要之第三引擎。

(工商 )