行政院長蘇貞昌21日要求各部會應落實執行各項防疫措施，並要求警政署針對民眾外出未戴口罩、室內外活動人數超過指引規範，及商家拉下鐵門繼續營業等狀況落實執法。

警政署長陳家欽今日下午立即召集各縣市警察局長召開視訊會議，重申相關防疫規定及因應事項，要求各警察局落實執行各項工作，陳家欽並在會後親赴新北市三重區大同公園、重新橋下計程車休息站等群眾易聚集場所，視察「員警執行勸導防疫工作」，以減少人口流動群聚、阻斷傳染鏈。

警政署要求的防疫工作包括：

1、群聚民眾宣導勸離：立即規劃轄區易群聚場所，分早、中、晚不同時段，加強對群聚民眾宣導勸離，並請民眾保持一定社交距離，避免接觸傳染。

2、勸導告發不戴口罩民眾：近期屢有民眾於公共場所故意不配戴口罩，已要求員警勸導不聽立即告發。呼籲民眾愛護自己也保護他人，自主自重配戴口罩，配合政府防疫規定。

3、強力稽查八大行業：部分八大行業有化明為暗、轉移陣地及停業再開業等情形，形成防疫破口，陳家欽表示，絕不容許這種情形發生，該關就關，該停就停；警方一定會加強取締的力道、頻率與次數，也會蒐集情資，查察取締，如經查獲，由縣市政府目的事業主管機關予以重罰，以遏止投機行為，並呼籲業者共體時艱，勿心存僥倖。統計至5月20日止，全國各警察機關查獲違法營業104件，包括彰化縣警察局查獲外籍女子賣淫及雲林縣警察局查獲護膚店業者違法營業案等。

4、嚴查疫情假訊息：假訊息以訛傳訛，擾亂社會秩序，造成民眾恐慌，不利全體國人努力防疫，高檢署已與地檢署成立專責小組，警政署也與相關部門即時辨識假訊息，立即澄清，統計110年5月迄今已偵處疫情假訊息46件，移送11件27人，其餘35件也在積極偵辦中；昨日所蒐報並確認散布疫情不實假訊息11件，已及時查獲8件8人(移送2件2人)，尚偵辦中3件。

(中時 )