台中市一名41歲林姓男子20日在臉書轉貼「每人補助疫情援助金1萬元」不實訊息，警方21日查緝到案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名41歲林姓男子20日在臉書轉貼「每人補助疫情援助金1萬元」不實訊息，警方21日查緝到案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名41歲林姓男子20日晚上8時在臉書轉貼「每人補助疫情援助金1萬元」不實訊息，警察第六分局偵查隊網路巡邏發現，與刑事警察局電信偵查大隊偵二隊組成專案小組共同偵辦，21日下午將林姓犯嫌查緝到案，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情及紓困振興特別條例》移送台中地檢署偵辦。

中央流行疫情指揮中心舉行記者會澄清疫情相關假訊息，警方加強查緝假訊息來源，避免不實謠言影響防疫及民心。

警察局第六分局偵查隊長高嘉陽表示，昨晚發現民眾於臉書散布疫情不實訊息，與刑事警察局電信偵查大隊偵二隊組成專案小組共同偵辦，並報請台中地檢署指揮偵辦，經向衛生單位查證，證實前開訊息為「假消息」，於21日下午將犯嫌查緝到案，澄清遏止不實謠言。

警第六分局分局長吳耀南強調，民眾接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法。民眾透過疾管署的官方LINE「疾管家」帳號，及中央流行疫情指揮中心召開之記者會，了解防疫最新進度並杜絕假訊息，共同抗疫。

(中時 )