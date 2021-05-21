苗栗後龍公墓下午1時許發生大火，火勢直到晚間都還未能撲滅。（苗栗縣消防局提供／邱立雅苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮百姓公廟公墓下午1時許不明原因起火，燒到晚間8時半仍未能撲滅。（苗栗縣消防局提供／邱立雅苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮百姓公廟公墓下午1時許不明原因起火，現場燃起熊熊大火，連國道南下126K後龍交流道處都清晰可見。（民眾提供／邱立雅苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮百姓公廟公墓下午1時許不明原因起火，因火勢猛烈，現場燃起熊熊大火，連國道南下126K後龍交流道處都清晰可見，苗栗縣消防局指出，因山頭無路可走，消防員無法拉水線前往撲滅，只能在附近產業道路製造一條防火線，讓火勢不再蔓延。

苗栗縣消防局第二大隊指出，目前火勢持續中，因山頭無路可供救災路徑，只能利用附近產業道路，開小型的消防車靠近，並設一到防火線，只要讓火勢不再蔓延，就能成功滅火。

後龍第13公墓近幾年未發生火警，第二大隊指出火源就在公墓內，因附近無監視器也無農田，需要等火勢熄滅後才追查起火原因。有民眾開國道3南下，發現山頭火勢猛烈，晚間烈焰紅光「看起來就像一條火龍」，驚嚇不已。

第二大隊獲報後此次出動5車前往搶救，隨後因無法控制火勢再請求3車支援，因現場風勢強勁火勢迅速擴大延燒往苗栗轄區，現人車防護民宅及廟宇。

(中時 )