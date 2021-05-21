中國國家主席習近平21日晚間視訊出席全球健康峰會表示，因應疫情，中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，且支持中國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，並倡議設立疫苗合作國際論壇。

央視引述習近平表示，新冠疫情是對全球衛生治理體系集中檢驗，需完善全球疾病預防控制體系，提高監測預警和應急反應能力、重大疫情救治能力、應急物資儲備和保障能力，同時須打擊虛假訊息，並向發展中國家提供援助。

習近平指出，中國已向80個發展中國家提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗，並向已發展中國家提供20億美元援助。共有逾150個國家和13個國際組織獲中國抗疫物資援助。中國為全球供應2,800多億個口罩、34億多件防護服以及40多億份檢測試劑盒。

中國承諾，將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展，並支持中國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產。

此外，中國已向全球供應3億劑疫苗，同時宣布支持新冠肺炎疫苗知識產權豁免，也支持世界貿易組織等國際機構早日就此作出決定。中國倡議設立疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方共同探討全球疫苗公平合理分配。

(工商 )