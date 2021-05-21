本周台股在國內疫情擴大衝擊中上沖下洗，21日在美股三大指數齊揚帶動下，大漲259點、或1.62％，收在16,302點，周線因跌深反彈、拉出一根紅K棒，擺脫連兩周周線收黑窘境；隨震盪加劇，當沖比重狂飆、本周驚見50％，航運股依舊是熱門標的。投信指出，當沖比重持續飆升，扭曲基本面走勢。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本周運輸類股獨強，單周當沖成交金額比重相較前幾周仍持續攀升，平均維持在超過4成的高水位，甚至出現單日當沖比重超過5成，反映出盤勢尚未冷卻，須待當沖量能降溫，同時，資金輪動至其他類股時，並搭配IC設計權值股等指標股領頭上漲，才可視為籌碼面真正止穩，盤勢回歸基本面走勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也認為，市場目前沒有新的題材，加上近期盤面上的當沖現象，多少扭曲相關標的的基本面走勢，而近期外資動作沒有一致性，忽買忽賣，顯示對於盤勢走勢沒有一致性的看法，因此，基本上盤勢仍大致處於跌深個股輪漲的狀態，震盪幅度大且資金快速輪動。

(工商 )