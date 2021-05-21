今年以來晶片缺貨引發台灣半導體股全面大漲，尤其以IC設計股迎來暴力上漲，但隨著幾波美股科技股重挫，加上資金輪動至傳產股，台灣半導體股近來表現疲弱，此外，美系外資最新調整，將16檔半導體股目標價下修，主要因素是市場拉貨已經讓庫存偏高，可能開始反應在業績表現上。不過，有不少網友卻對此議論紛紛。

摩根士丹利對半導體產業提出最新研究報告，警告半導體周期高峰可能最早會落在今年第四季一口氣調降16檔半導體個股目標價或評等，包括台積電由680元降至655元；聯電由70元降至58元；聯發科由1380元降至1280元；立積由630元降至588元；瑞昱由666元降至606元；宏捷科由194元降至168元；合晶由62元降至57元；日月光投控由138元降至123元；精測由880元降至720元；創意由300元降至290元；世界先進由108元降至93元；大聯大由45元降至42.5元。

另外，還有聯詠的股票評級從加碼降至減碼，目標價從777元降至414元；矽力-KY從加碼降至中立，目標價從3280元下修至2580元；頎邦降至中立評等，從91元下修至77元；群聯從加碼降至中立評等，從578元降至488元。

研究報告指出，該團隊並未對半導體產業的前景完全轉空，而是考量到大陸手機銷售不如預期，加上許多通路庫存增加，特別是PC通路，這讓相關需求的標的可能面臨需求減緩，面板驅動 IC（DDI）平均銷售價格（ASP）預料在第三季之後下滑，降回2021年第二季價格，導致聯詠等標的面臨壓力；此外，大陸晶圓代工龍頭中芯國際5吋晶圓擴產速度加快，下半年晶片短缺的壓力可能減緩，面對極度擴張的半導體產業超級循環進行調整。

對於這份報告，網友卻留言表示「台股最強鬼故事，半導體崩壞」、「大摩喊砍，價結果買，跟著買就是了」、「外資新聞要反者看才是」、「來了！ 吃貨文」、「GG現在5XX還估到655，看來要噴到700不回頭了」、「外資的把戲大家都懂了」、「上一波喊降評的是中鋼，結果創新高」、「台積電之前就說過啦， overbooking」。從留言來看，網友對於外資的研究報告似乎有不同見解。

從唯一被降評至減碼聯詠來看，周四摩根士丹利買超最多、達到594 張，周五同樣以摩根士丹利買超最多、達664張。

台積電董事長劉德音3月底就指出，半導體有出現重複下單的情況，成熟製程包括像是28奈米製程，看似供不應求，實際上全球產能仍大於需求，宏碁董事長陳俊聖則是出面證實筆電市場有出現類似狀況。

(中時新聞網)