高雄市20日新增確診個案為餐廳群聚，兩桌確診者互不認識，在同家餐廳但不同包廂用餐，因此研判傳染源頭可能是與確診者使用「同間廁所」；重症專科醫師黃軒指出，病毒多數存在糞便裡頭，民眾在沖馬桶時，強烈的水流會將含有病毒的氣溶膠顆粒，從糞池中散播到馬桶附近的空間，因此下1位使用者就有感染風險。

黃軒在臉書粉絲專頁發文表示，病毒會在感染者的糞便裡，去年7月國際期刊「腸胃學Gastroenterology」1項研究指出，所有COVID-19的患者，合併有胃腸道症狀比率為17.6％，而在糞便中找到病毒機率為48.1％，不過最恐怖的是，「在這些樣本中，竟有70.3％的糞便樣本陽性，但這些COVID19 患者的呼吸道樣本採檢是陰性的」。

醫師黃軒指出，病毒多數存在糞便裡頭，民眾在沖馬桶時，強烈的水流會將含有病毒的氣溶膠顆粒，從糞池中散播到馬桶附近的空間。（圖／翻攝自黃軒臉書）

此外，黃宣表示，在沖水馬桶時，馬桶內產生速度高達5 m / s強烈的湍流會將含有病毒的氣溶膠顆粒從糞池中排出到馬桶附近的空間，尤其是公共廁所空間，相對狹窄、人流密集且通風不足，「這些糞池噴出來的顆料，在衝水後，約40至60%會馬上噴出超過馬桶蓋，也就是一個人的高度了！甚至可以噴到距離地面106.5厘米。」

黃宣說，文獻指出使用廁所時，有23.8％在廁所馬桶附近的地點，都會被病毒污染！其中最嚴重的物件，就是馬桶，高達50%；他因此建議5大點，1、盡量不要上公共廁所；2、廁所內戴上口罩；3、在沖水前先放下馬桶蓋，基本上能減少廁所內病毒從糞池噴出的濃度；4、使用前，先清潔馬桶坐墊；5、上完廁所，仔細用肥皂洗手，同時要把手擦乾才能離開廁所。

(中時新聞網)