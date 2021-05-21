前不久，特斯拉執行長馬斯克突然在社交媒體宣佈：「特斯拉已經停用比特幣購車。我們擔心比特幣挖礦和交易導致化石燃料、尤其是煤炭的耗用飛速成長，煤炭是所有化石燃料排放中影響最惡劣的。」此時距離特斯拉美國官網開始接受比特幣付款還不到兩個月。這句話一度接近6萬美元的比特幣上週三突然暴跌。

比特幣年均能耗已經超過了瑞典，位居全球第27位。礦越難挖，耗電量越大，今年以來，數位貨幣勢如破竹。儘管偶有動盪崩盤，但整體價格依舊保持在較高的水平。

一時之間，挖礦能耗成了市場的關注焦點。事實上，除了突然變身「叛徒」的馬斯克，還有許多比特幣質疑者都在長期批評其能耗問題。

兩個月多前，美國財長葉倫就曾在《紐約時報》的一場線上活動中稱，用比特幣進行交易是一種「極其低效的方式」，處理這些交易所消耗的能源驚人。

歐洲央行也已將加密資產「過高的碳足跡（即相關資產造成的溫室氣體總排放量）」視為「令人擔憂的理由」。與此同時，大陸也出於能耗考慮清退、限制挖礦項目的例子。

比特幣挖礦能耗遭譴責，其耗電量究竟有多高？

根據都柏林聖三一大學教授Brian Lucey的說法，單是比特幣本身所消耗的電量，就相當於一個中等規模的歐洲國家。

他甚至語出驚人地表示：「用電規模太驚人了。這是一個骯髒的行業。這是一種骯髒的貨幣。」

更具體來看，劍橋大學比特幣耗電量指數的最新數據顯示，比特幣挖礦每年耗電量預計為133.68太瓦時（1太瓦時為10億度電）。這一數字已經超過瑞典的全國總耗電量，位居全球各國耗電量的第27位。

(中時新聞網)