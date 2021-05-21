疫情突增溫，各級學校紛紛採取遠距教學，而就大學端方面，本次為第二度全面採取線上教學，諸多大學師生對此皆表達苦不堪言的心情，雙北高中以下學校暫時停課，同樣改採網路課程，手忙腳亂，近來不斷傳出教學狀況百出，文化大學新聞系教授莊伯仲建議教育部，早該「超前部署」，要求各校應預先進行演練，一旦遇事，才不致手忙腳亂。

莊伯仲表示，遠距教學對大學師生並非新鮮事，因為去年此時 (108學年度第2學期) 即已操作過一次。此次可謂駕輕就熟，但仍有不同。因為上學年並末全面停課，僅有小部分學生居家隔離，但老師和多數同學仍是在校上課，只透過遠距教學分享給無法到課者，但今年卻是全體師生都在家進行線上學習了。像是淡江大學原本要求教師必須回到原教室進行遠距教學，以便控管，但現在已取消，教師可在家進行了。

莊伯仲也說：「線上授課只是不得已下的替代方案！」 這不必講什麼大道理，試想，想到歌劇院欣賞《歌劇魅影》，還是在家看看DVD或YouTuve影片就好，雖說劇情一樣，但兩者的視聽體驗還是差很多。

就教師而言，莊伯仲認為，像他習慣「走動式教學」，並和同學即時互動的教師來說，現在必須鎖在電腦前，呆坐2、3小時，就覺得很痛苦。而且線上教學會全程錄影存檔，因此老師「品評時政、月旦人物」的尺度，自然也無形中限縮了，這是有些可惜的。

「就學生來說，恐怕更不好受」，莊伯仲坦言，別的不講，光是同學在教室坐什麼位置、和誰坐在一起，或是遲到從後門溜進來、轉頭跟同學使個眼色，甚至偷吃個早餐、打個小瞌睡、發呆被老師點名提問等等，都有一定的「非語文訊息」意義，也是豐富大學生活的元素，現在卻全都沒有了。此外，有些同學點子很多，原本已發想頗有創意的分組報告，要在課堂上展現，現在只能線上呈現，勢必影響發揮，他們也暗暗叫苦。

莊伯仲直說：「就我而言，如果大學四年都是遠距教學，那麼大學回憶會失色九成以上。還好再過一月就學期結束了，只能且戰且走，師生一起共體時艱了。」

論及如何安排網路授課內容，莊伯仲提到，基本上還是依據原已設定的教學大綱，按表操課，不過為了因應線上課程的特性，有些現場互動橋段，就只好取消了。尤其是本週是大四畢業生的最後一次上課，原本有些大合照、吃點心的紀念儀式，現在都無法進行了，只能在網路上劃下句點，不無遺憾。

莊伯仲指出，在小班或研究所課程，會線上逐一點名修課同學來進行問答，但比起實體課程，「那種fu，還是差了不少」。至於好幾十，甚至上百人的大堂課，就更受侷限，老師大多只能單向教學，「但還是會不時cue一下線上同學，給予一定動力，讓他們跟上課程，不會『神遊四海』」。

至於於高中以下線上教學狀況頻傳，有家長與學校老師認為，教育部何不將暑假提前放，莊伯仲則認為，暑假延後 、是否提前，或下學年再提前開學，也是一計，但疫情難料，何時解封仍是未知數，所謂延後或提前之說，也不一定周延。

對比大學老師授課應變方式強，授課方式彈性，國民教育課程卻不是如此，並且高中以下教師多不具備數位授課能力，近期得配合教育部政令，線上教學備感艱辛，無論是課程內容安排、系統選用、網路連線等問題，根本無所適從，甚至遠距授課增加老師備課與課後服務時間，比平時工作量更大。

莊伯仲認為，遠距教學對大學教師較不成問題，一來是去年已走過一次，二來學生都已成年，有一定的資訊素養，使用相關軟硬體設備，不至出包。

他說，本週已進行4次遠距教學，同學到課率都有9成以上，讓他十分感慟，所以在此要謝謝同學們的捧場和配合。不過中小學教師一定辛苦多了，因此要向他們致敬。只希望疫情快快過去，讓校園生活及早回歸常態。

至於建議，莊伯仲指出，其實教育部早該「超前部署」，要求各校應預先進行演練，一旦遇事，才不致手忙腳亂。以文化大學為例，去年下學期剛開學後，曾經進行為期一週的「全校遠距教學大演習」，當時有人質疑多此一舉，不過後來疫情爆發，全校師生很快就進入狀況了。

(旺報 )