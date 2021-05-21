朝陽科技大學女大生(案2514)確診，疫調後發現曾跟20人在KTV夜唱，如今該傳播鏈已有9人確診，就連在隔壁包廂的中國醫藥大學生也不幸中鏢，對此朝陽科大學生大嘆疫情爆不停，更透露，現在外面一聽到「朝陽」2字就被人異樣眼光看待，怒轟夜唱團全部出來道歉。

朝陽科大夜唱團13日到東協廣場美樂地KTV狂歡，全程未戴口罩，如今感染逐漸擴大，不僅隔壁包廂的中醫大學生中鏢，就連夜唱團室友的媽媽也確診，市府衛生局也緊急前往校園快篩，引發附近居民恐慌。

一名男大生在《Dcard》PO文「夜唱團能道歉嗎？」，他表示現在外面只要聽到朝陽2字，都不會有好臉色，他說，自己早上去診所看一般疾病，診所一聽到他是朝陽學生，馬上被趕到外面，醫生再出來看診。

原PO抱怨，疫情爆發後，自己整天都關在家裡沒亂跑，也都沒參加群聚活動，更沒有跟確診者足跡重疊，也有一周沒進過校園，唯一出門的一次就是今天看診。

原PO說，他並不會怪罪診所，畢竟校內這麼多人確診，大家都會怕，但會怕就是因為這些夜唱團害的，要求要唱團20人全部出來道歉。

不少同學也出面留言：「昨天去小醫院看診，掛號一聽到學校名，就叫我去快篩，連醫師的面都碰不到...」、「勞教夜唱團出來面對！」、「另類朝陽之光」、「被聽到是朝陽學生，親戚都有異樣眼光。雖然這是正常人的反應，難免還是會不舒服。畢竟事情不是我搞出來的」、「我都畢業2年了，同事聽到我是朝陽出來的，每個都離我超遠，無言」、「那20人我不奢求道歉啦～賠我被砍班的工作薪水就好」、「醫師連看診都不敢，隨便問我幾個問題就趕快開藥給我，叫我去快篩」、

(中時新聞網)