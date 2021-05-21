美國女星麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）在6歲就進入演藝圈，拍攝過多部知名電視劇和電影，在2017年和「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）主演《天才的禮物》爆紅，立刻成為好萊塢最忙碌女童星；葛瑞絲下個月將滿14歲，近期在IG分享近況照，相較4年前還是可愛小蘿莉，現在的顏值美到令人看呆，網友更驚呼「長太快了」。

葛瑞絲6歲就開始演戲，14歲的她目前已有超過50多部戲劇作品，她在《天才的禮物》中飾演克里斯伊凡的姪女，當時才10歲左右就展現出驚人的演戲天賦，還獲得多項大獎的「最佳年輕演員」肯定；在此之後，葛瑞絲戲約不斷，接演多部好萊塢電影，像是《驚奇隊長》、《老娘叫譚雅》和《安娜貝爾回家囉》等等。

葛瑞絲下個月將滿14歲，暴風成長後和4年前小蘿莉模樣已有相當大變化，網友全被她的美顏震撼到。(圖/ 摘自麥肯娜葛瑞絲IG)

日前葛瑞絲在IG曬出近況，當年的小蘿莉短短4年就變成青春的少女，一雙水汪汪大眼睛和白皙肌膚，顏值大大升級；還有她拍的影片中，對著鏡頭露出甜到不行的微笑，她的美貌完全讓網友們看呆，紛紛留言大讚，「長太快了吧」、「小蘿莉長大更美了」、「以後不得了」、「沒長歪真是太好了」。

而葛瑞絲因為爆紅後戲約不斷，一度被封為「好萊塢最忙碌女童星」，今年她就有2部電影作品和1部配音動畫片，還有正在拍攝的《月球奇幻旅（待定）》，都能看出她是相當受期待的明日之星。

(中時新聞網)