今新增312例本土病例，其中南投縣、屏東縣皆新增確診個案，兩縣市零確診破功。（圖／中時新聞網製表）

眼看週末假期將至，指揮官陳時中特別呼籲民眾減少外出、避免聚會。(衛生福利部提供)

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（21）再宣布新增312例本土個案，指揮官陳時中坦言，現在疫情已經「多頭燒」，週末將至，呼籲民眾應減少外出，避免群聚。對此，網卻一面倒表示，「別太高估台灣人」。

本土確診量暴增，疫情延燒一週仍未減，今本土個案再增312例。眼看週末假期將至，指揮官陳時中特別呼籲民眾減少外出、避免聚會，一起努力把人員流動、感染的可能性降到最低，才能將傳染鏈切斷，「拜託大家，六日沒必要就千萬不要出門。」

對此，有PTT網友以「真的會有蠢蛋六日跑出去玩嗎」發文指出，看完直播，不管是CDC還是台北首長都呼籲大家六日能不出去就不要出去亂跑，況且現在室外不能群聚，電影院、餐廳能停業的也都停了。「六日還會有笨蛋為了玩跑出去嗎？真的有這種人？」

不過，網友卻一面倒回覆「絕對有」、「一定有」。網友表示，儘管疫情嚴峻，還是有人會認為，外面人少正是出門好時機，甚至還會到外縣市旅遊。「一定有而且會去南部」、「放心一定有的」、「多到你無法想像」、「有一些茶莊還在攬客」、「是沒看過颱風天自律」、「你太高估台灣人的水準了」、「台灣從來不缺這種別人都是笨蛋俺最聰明的投機者」。

(中時新聞網)