根據市調機構Counterpoint Research資料顯示，蘋果主導第一季全球智慧型手機營業額，超過35％都來自於蘋果，其中32％更來自於i12系列，唯一能在高階機種與蘋果力拼的三星，S21系列第一季雖然創下佳績，S21系列合計營業額市佔率只有6％。

蘋果，多年以來拿下全球智慧型手機獲利8、9成以上，由於前幾年全球手機產業賠錢的品牌眾多，蘋果佔整體市場的獲利有時更可以超過100％，近年來雖然iPhone風光不如當年，然而以蘋果在高階手機市場的優勢地位，大部分的營收與獲利還是流向蘋果的口袋。

根據Counterpoint Research資料顯示，今年第一季全球智慧型手機單機銷售市佔率來看，蘋果i12系列中的i12、Pro Max、Pro分居前三名，市佔率分別為5％、4％、3％，就連已經上市逼近一年半的i11，首季的銷售量市佔率也高達2％，i12 Mini則未能擠入前10名。

由於i12系列單價高、銷售量佳，Counterpoint表示，首季全球手機營業額市佔率冠軍機種為i12 Pro Max，一款就吃下全球12％手機營業額，i12、i12 Pro、i11也分別佔據第二～第四名，甚至連去年中上市的iPhone SE，第一季的營業額市佔率都還有1％，也讓蘋果首季合計營業額市佔率超過35％，比銷售量市佔率高了1.5倍。

由於高階機種銷售量高度集中於蘋果，高階機種與蘋果售價接近的三星，雖然今年上半年旗艦機種S21系列，在第一季初開賣後銷售告捷，可是相比於i12系列銷售量來說，仍有不小差距，導致S21系列合計營業額市佔率僅有6％，約是i12系列五分之一都不到，其中營業額市佔率最高的機種，正好也是S21系列中最貴的Ultra。

至於其他首季以量取勝的機種／品牌，如小米旗下的紅米9A、紅米9、紅米Note 9，即便第一季在全球銷售量市佔率分別為2％、1％、1％，算是相當熱銷，可是因為過於便宜，在營業額排行榜上根本擠不進前10名。

(工商 )