大內區區長李義隆帶領社會課成員，會同全聯工作人員將防災物資運送部落中。（大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市大內區北端邊陲的馬斗欄部落，離公所行政中心車程需40分鐘，每年汛期前，公所就會運載防災物資、糧食至部落儲放，今年公所特別提前與玉井區的全聯福利中心合作，21日就近載送物資到馬斗欄，若發生天然災害導致道路中斷時，部落居民們才不會斷炊。

馬斗欄部落與官田區、六甲區毗鄰，是離大內區行政中心交通最遠且不易到達之邊陲部落，且出入交通之幹道極易因山崩或土石流之影響導致交通中斷，目前部落現有居民仍有10餘人居住。

馬斗欄部落曾於莫拉克風災時曾因出入要道遭沖毀交通中斷，運補物資困難並斷糧數日，因此每年汛期前，公所即運載農糧署補助物之災害救助米糧，並與廠商簽約採買飲用水、麵條、罐頭等食物，運補物資至部落儲放。

為縮短補給路程及即時獲得物資，公所跨區與玉井區全聯合作，直接發車運送物資，全聯玉井店以專車專人運送服務前往部落，運送路程較從大內區出發少了10多公里。

大內區區長李義隆21日也帶領社會課成員，會同全聯工作人員將防災儲備物資運送部落中，並借用鄰長住屋處暫為儲放至汛期結束。

(中時 )