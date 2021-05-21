全台疫情不斷擴大，其中以新北市最為嚴峻，對此味全食品也宣布將捐贈萬丹保久乳、貝納頌鋁箔包咖啡給新北市醫院，為所有第一線的防疫醫護打氣。

味全食品在臉書PO文「味全感謝所有醫護人員」，對於站在防疫前線守護台灣人民的第一線醫護們，感到相當不捨，將捐贈物資給新北市醫院的醫護人員們，為他們加油打氣。味全食品也提醒大家務必照顧好自己，就是減輕醫護人員的負擔。

(中時新聞網)