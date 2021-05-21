日本「國民老婆」新垣結衣本月19號拋震撼彈，宣布與電視劇《月薪嬌妻》合作男星星野源結婚，閃婚消息震驚演藝圈，更令大批男粉絲徹底心碎，崩潰「老婆」嫁別人。現在日本媒體更盤點4位30多歲的演藝圈黃金剩女，令日本網友感到意外的是，女模出身的菜菜緒竟也在名單之中。

根據日媒今日報導，隨著新垣結衣的結婚，演藝圈剩下的30多歲單身巨頭，分別為現年38歲的深田恭子、36歲綾瀨遙、33歲的長澤雅美與32歲的菜菜緒。至於結婚消息傳出會讓網友崩潰的20多歲女星，則分別為28歲的有村架純、28歲吉岡里凡與28歲本田翼等人。

然而日本媒體的這份新演藝圈4大黃金剩女名單，就令不少日本網友感到困惑，因為相較於深田恭子、綾瀨遙與長澤雅美都是成功站穩一線地位的大咖女星，菜菜緒似乎仍未有自己的主演代表作，忍不住質疑「菜菜緒是大咖」？

32歲日本一線女星新垣結衣19號公布結婚喜訊，對象是大她8歲的全方位藝人星野源，兩人在拍攝《月薪嬌妻》新春特別篇後，以結婚為前提展開交往，沒同居也沒懷孕，會再找一個好日子正式登記結婚。

(中時新聞網)