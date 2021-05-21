熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games控告蘋果壟斷案進入最後審理階段，蘋果執行長庫克預計21日上午出庭作證。庫克的證詞可能為蘋果日益升溫的反壟斷威脅定調。

Epic控告蘋果案的審判已進入尾聲，裁決可望於24日出爐。訴訟案的起因是Epic在《要塞英雄》建立一套繞過蘋果的支付系統，蘋果以違反規定為由在2020年夏季將該遊戲自應用程式商店App Store下架，促使Epic 對蘋果提告。蘋果對iOS裝置的多數應用程式內購買收取30％佣金，也不允許使用蘋果以外的付款系統。

Epic指控蘋果在iOS作業系統執行壟斷性控制，應用程式開發商若想要接觸廣大的iPhone與iPad用戶，就得遵守蘋果各項規定。蘋果主張能讓用戶購買應用程式的地方眾多，收取佣金可協助蘋果打造出更精良和更安全的裝置。

本案對庫克與蘋果義意重大，庫克的證詞可能為蘋果日益加劇的反托拉斯壓力定調。音樂串流巨擘Spotify與交友軟體業者Match Group，皆指控App Store抑制市場競爭。美國與英國等國家也對蘋果展開調查。

根據法院的證人名單顯示，庫克出庭時將談論蘋果的企業價值、業務與運作、App Store的開發與推出，以及蘋果面臨的競爭。蘋果代表透露，庫克也可能發表他對安全與隱私的個人意見，以及兩者對蘋果產品哲學的重要性。

蘋果與Epic多位高階主管皆已出庭作證，包括蘋果軟體工程資深副總裁費德里奇（Craig Federighi），與高階顧問Apple Fellow的席勒（Phil Schiller）。Epic執行長史維尼（Tim Sweeney）亦是首次出庭作證。

(工商 )