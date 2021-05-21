大陸國家主席習近平於21日晚上在北京以視訊方式出席全球健康峰會並發表題為《攜手共建人類衛生健康共同體》的講話。他在會上強調，搞政治操弄絲毫無助抗疫，只會給世界各國人民帶來更大傷害。習近平並同時宣布了中方繼續支持全球團結抗疫的五項新舉措，將向發展中國家提供30億美元的國際援助及疫苗技術移轉。

習近平在會上表示，這場疫情再次昭示，人類榮辱與共、命運相連。我們要秉持人類衛生健康共同體理念，團結合作、共克時艱，堅決反對各種政治化、標籤化、污名化的企圖。搞政治操弄絲毫無助於本國抗疫，只會擾亂國際抗疫合作，給世界各國人民帶來更大傷害。

習近平強調，要堅持公平合理，彌合免疫鴻溝。當前，疫苗接種不平衡問題更加突出，要摒棄「疫苗民族主義」，增強發展中國家的可及性和可負擔性。大國要負起責任，多提供一些疫苗給有急需的發展中國家。

習近平宣布中方繼續支持全球團結抗疫的五項新舉措。第一，中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展；第二，中國已向全球供應3億劑疫苗，將盡己所能對外提供更多疫苗。

第三，中國支持本國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產；第四，中國已宣佈支持新冠肺炎疫苗知識產權豁免，也支持世界貿易組織等國際機構早日就此作出決定；第五，中國倡議設立疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討如何推進全球疫苗公平合理分配。

(旺報 )