鳥神提醒大家記得做好防疫措施。（Up直播提供）

人氣正妹「鳥神」本月正式轉戰Up直播，她自封是「直播公務員」，雖月入6位數，但每個月僅休3天，承諾每晚7至10點陪伴大家，最難忘的是有回直播時生理痛只察覺四肢無力、全身發冷癱軟、腦袋渾沌，靠著意志力在互動，一收播才發現竟然是高燒症狀，也只能吞退燒藥休息。這回面對疫情增溫，她做好全面抗戰的準備，透過外送平台採購好所有生鮮物資，每日最需要的是「鮮奶茶」提神，至於若真必須外出，她已添購好護目鏡、戴上2層口罩，更誓言挑戰「1個月不出門」，不忘呼籲所有人要乖乖在家做好防疫。

從事直播超達4年，對於直播上與粉絲互動心法，鳥神坦言業界有許多奇怪亂象，但她個性直接、有原則的底線，自封是「小辣椒」的她，有感而發地說：「我堅持住自己內心無法妥協的那塊，而不是被予取予求。」笑稱粉絲們都很尊重，擁有32D、25、35好身材的她難得小露性感穿搭上陣，卻會被粉絲笑虧：「主播妳的臉跟事業線搭不起來耶！」讓她是哭笑不得。若有粉絲脫粉而離去，她笑說：「我是真心不搞曖昧，容易走心，唱歌五音不全的走音主播，活到這歲數，要自己開心才能帶給大家開心。」更感性告白「雖然這世界有點苦，我想給你一點甜」。

這回轉戰到Up直播，鳥神坦言心情戰戰兢兢，期許有1＋1的效果，除了原有的粉絲外，還有新的粉絲加入，平時也有從事車展、平面模特兒的她，近期也因為疫情而被取消多達10個工作；談及未來規劃，她希望能慢慢展開斜槓人生，之後能擁有自己的事業，或許在直播的生涯無法確定，目前也積極從事網路購物代理保養品。擁有眾多粉絲追蹤，好奇理想型男神條件，她笑回要有教養又孝順，原本鎖定了型男王陽明，但被提醒了對方已婚，她打趣說，我個性那麼直接，不適合當小三，最終把理想男友投給了微笑暖男劉以豪。

(中時 )