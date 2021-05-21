新冠肺炎疫情延燒，全台連續多日確診數破百，已升至第3級警戒，有網友在網路上發問，全台民眾是在哪一天開始，開始對疫情感到驚嚇惶恐，許多人則回應是聽到確診數破百的那天，有人說「3位數的那天，看到數字就知道回不去了」，也有人說是看到「宜蘭、基隆都有確診時」。

1名網友在PTT上發文表示，台灣原本疫情控制得相當好，可說是「1塊淨土」，但突然間暴增本土個案、群聚感染，以至於目前3級警戒，「（確診數）從16、13、29、180、206到333」，他因此詢問網友們，「哪一天的本土確診數，開始讓你嚇到瑟瑟發抖？」

網友在網路上發問，全台民眾是在哪一天開始，開始對疫情感到驚嚇惶恐，許多人則回應是聽到確診數破百的那天。（圖／翻攝自PTT）

文章公開後，馬上吸引許多網友回覆留言，「3位數那天」、「29到180，一開始以為聽錯或講錯」、「180，畢竟暴增近10倍」、「破百就確定完全是爆發了，短時間內很難降下來」、「180啊！看到這數字就知道回不去了」、「180我真的嚇歪」、「180還以為自己眼花，多看了一個零」。

不過也有不少人留言說不是看到數字才擔心，而是「宜蘭和基隆有案例的那天」、「宜蘭確診、板橋、萬華茶室，大概就知道社區有一定比例的風險了」、「聽到宜蘭有確診，之後就不意外了」、「看到陳時中和柯文哲一起開記者會時」。目前全國已升至第三級警戒，指揮官陳時中強調，目前尚無升第四級必要，「不希望再升級，相信不會到那地步」。

(中時新聞網)