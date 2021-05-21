YouTube台裔聯合創辦人陳士駿今（21日）接受《日經亞洲》採訪時透露，他計畫於台灣創辦一家全球性的網路新創公司，並稱讚台灣所擁有的優秀人才和高素質工程師一點也不輸美國矽谷，但也表示台灣的創業環境在籌資方面較不如矽谷容易。

陳士駿於2年前搬回台灣，表示目前正著手一項計畫，以推出和健康照護、相互扶持相關的網路服務平台，而這個想法是受到新冠疫情的爆發而誕生，但並未對此細說。

陳士駿表示，回台灣後和政府官員、育成中心、風險投資公司和教育機構進行一系列的討論，深深感到台灣創業環境的艱難，相較矽谷，在籌資方面要困難許多，因此目前正在尋求美國創投的資助，但陳士駿也稱讚台灣有許多優秀的人才，工程師的素質也不下於美國矽谷。

陳士駿近期開始意識到，自己不能只當創業家的顧問，於是決定投身創業，「現在是成立公司的好時機，即使如Google和Facebook這般科技巨頭也要為留住優秀人才，而支付高額的薪資」。

陳士駿和線上支付巨頭PayPal元老工程師Jawed Karim於2005年共同創立YouTube，並取得了一定的成就，在隔年10月以16.5億美元賣給Google，陳士駿於2011年離開Google，在之後為新創公司做諮詢服務。

談及YouTube，陳士駿認為TikTok無法對YouTube構成威脅，多數人於TikTok只會觀看最新上傳的影片，但YouTube的功用在於搜尋任何新的、舊影音內容；陳士駿表示，只有「無法預見的創新技術」才是唯一能撼動YouTube在影音上的領先地位。

(中時新聞網)