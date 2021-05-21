明開始週末假期，副總統賴清德今在臉書表示，「減少非必要移動，假日一起宅在家」！「假日，請你幫防疫人員一個大忙，就是『在家』」。保護自己，也是對防疫人員最大的感謝。

賴清德說，拆開書腰，撕下CD薄膜，多少書跟音樂，在家中被你忘記，「假日，請你幫防疫人員一個大忙，就是『在家』」。

他說，醫療前線工作量遽增，醫師公會全聯會號召萬名基層醫師，協助政府防疫作戰。由台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會、精神醫學會、家庭醫學會、兒科醫學會等，分別投入社區篩檢、身心壓力醫療照護、預防保健、集中檢疫站醫療、社區疫苗接種等任務。

他指出，台北市上千位退職、退休醫護人員也響應市府號召，在最前線的防疫旅館與集中檢疫所，全力守護國人健康。

他表示，「謝謝這些防疫英雄全力投入，但防疫不應只是他們的責任，我要拜託國人同胞，假日期間減少非必要的移動」，讓區域間散佈傳染的風險降低，保護自己，也是對防疫人員最大的感謝。

(中時 )