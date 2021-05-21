新冠肺炎疫情嚴峻，民眾紛紛都不敢上醫院就醫，其中令人擔心的是，原本就有需求的人，可能因此疾病惡化，即使沒染疫卻被本身原有疾病打敗。振興醫院為解決這項問題，近期開始提供遠距醫療諮詢服務，19日到28日之間，只要下載「振興醫療」APP並註冊會員，就可享有所有科別的視訊門診服務。

遠距醫療諮詢是現代化醫院必須提供的服務，振興醫院2006年就開展心臟遠距醫療的服務，去年進一步規劃遠距醫療諮詢的業務，受此次疫情影響，正好派上用場。

振興醫院表示，該院的「視訊門診」醫療服務在19日起全面上線，提供民眾無需到院的遠距醫療諮詢服務，即起至28日，所有科別的門診病患皆可視訊看病，看診費用與到院看診完全相同，並有健保給付。

民眾只要至APP Store或Play商店下載「振興醫療」APP，註冊成為會員後，不論初診、複診或是老人、小孩，甚至失能患者，皆能使用該APP服務完成看診，只要點選「視訊掛號」icon，選擇想要看診的醫師，醫師便會預約時間主動用視訊的方式看診。如需開藥，也有2種領藥服務，可選擇到院，在戶外的「藥來速」窗口領藥，或是由醫院郵寄到府，郵寄費由振興醫院吸收。

振興醫院提醒民眾，疫情當前，除了努力防疫自我保護以外，也別忘了好好控制自己原有的疾病。對於需要觸診或聽診的患者，面對面的看診還是最理想的方式，光憑視訊有時無法做出正確的診斷。「視訊門診」服務最適合慢性穩定老病號的藥物調整，以及已經做過檢查而需要判讀或尋求第2方意見的患者。

(中時 )