日籍記者北角裕樹上月遭緬甸當局逮捕，曾短暫關押在惡名昭彰的仰光音山監獄，隨後於上週獲釋。他今天表示，監獄裡的政治犯告訴他，他們遭到嚴刑拷打和睡眠剝奪。

北角裕樹（Yuki Kitazumi）在東京告訴記者，他見到從軍事監獄移監到音山監獄（Insein Prison）的政治犯。他說：「他們要求我傳遞訊息，因為他們表示，他們即便獲釋也無法自由談話。」

他表示：「我常聽到的酷刑包括，雙眼被蒙住，雙手被銬背後，之後被強迫跪在水泥地上。」

他說：「我也聽到過訊問者在喝酒時折磨囚犯，有一例是，他們要求犯嫌選擇刀或槍。如果你選槍，訊問者會繼續以槍指著你的頭。」

他表示，他們告訴他，如果否認指控，會「遭棍棒毆打」，有時會被剝奪睡眠。他表示：「在長達數小時訊問期間，訊問者會輪班，讓犯嫌無法在夜間睡覺。」

他還說：「不准上廁所，如果尿褲子還會成為被毆打的理由。」

(中央社)