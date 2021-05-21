八通關杜鵑營地自16日因山友用火不慎釀成森林大火，至今火勢仍未撲滅，森林護管員盡力打火。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

玉山八通關杜鵑營地森林大火從16日清晨至今已延燒一周未滅，面積約64公頃，目前仍由森林護管員全力闢建防火線，推測因21日濕度較高，延燒速度減緩。氣象預報員官欣平說，20、21日因鋒面靠近水氣增加，山區午後熱對流較明顯，但21日八通關火場仍未下雨僅雲層降低，各界都希望趕快來場大雨澆熄大火。

這場森林大火屬嘉義林管處管轄的玉山第52班林班地，至今延燒一個禮拜，森林護管員每天早上5點多開始打火作業，到下午5點多收隊，因體力消耗跟高山氧氣稀薄，高山護管員陸續都有高山反應也有部分受傷，嘉義林管處副處長李定忠表示，21日空勤總隊黑鷹直升機投水6架次、陸航特運補4架次，共下撤10名森林護管員，增援6名。截至21日下午為止，共投水33架次、運補20架次，總計53架次，投水共96公噸。

李定忠說，火場21日並未下雨，僅雲層降低、濕度高，因此延燒速度不像前幾日那麼快，希望快點下雨澆熄大火。中央氣象局預報員官欣平指出，熱對流降雨一直都有，20、21日兩天因鋒面帶來水氣會較明顯，最明顯的地方是雪山山脈、台中到南投山區。

林管處指出，20日開始森林大火延燒速度減緩仍，林務局森林護管員分為6組，在主稜線上每隊間隔50公尺合力開設防火線480公尺，希望將林火阻隔於主稜東側，目前北側團火已處理完成，森林護管員將持續向溪谷開闢防火線，嘉義林管處也會繼續協請空中投水。

(中時 )