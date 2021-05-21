日本疫情持續升溫，今21日沖繩縣新增207例確診，創當地新高紀錄，日本政府決定將沖繩縣納入緊急事態宣言對象地區，近日根據日本媒體的報導，24歲日本藝人新田真劍佑原定上週五（14日）要到美國拍攝新片，不料在出發美國前確診新冠肺炎，暫停取消目前所規劃的活動。

據日本媒體《FRIDAY》報導，新田真劍佑12日中午和女友現身在銀座約會，卻未將口罩未覆蓋口鼻，當天除了去到銀座以外，還去到港區、原宿，然而這並不是新田真劍佑第一次沒有落實將口罩戴好，去年5月新田真劍佑與朋友們，更是不顧緊急事態宣言到沖繩，最後親筆寫信道歉。

新田真劍佑出生於美國，出道的時後，因顏值高而受到關注，身為星二代的他，曾在父親主演的的電影《父親》參與演出，在高中畢業後回到日本。爸爸千葉真一則是日本演員、製片人、導演，曾演出《玩命關頭3：東京甩尾》、《古惑仔6勝者為王》、《追殺比爾》等知名電影，2006年逐漸離開螢光幕上。

兒子新田真劍佑於2012年開始參與電影演出，包含《騒音》、《劇場版 假面騎士Drive SURPRISE FUTURE》等作品，知名電影《花牌情緣》更是新田真劍佑經典代表作品，在電影故事情節裡，新田真劍佑飾演一位性格安靜、沈穩的角色，劇中帶著一副黑框眼鏡，表情嚴肅，因劇中角色的演技細膩，讓他獲得第40屆日本電影學院獎年度新人獎。

(中時新聞網)