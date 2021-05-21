國內新冠肺炎疫情持續延燒，全民齊心共同防疫，為避免感染源流竄，員警經常除要執行疫調與相關防疫工作，原本勤務就繁重的警察更要扛起重責大任。為此，新北議員「林口淑君阿姨」特別購買300個高品質的防疫面罩致贈林口警分局，希望辛苦執勤的員警為民服務的同時，也能保護自身安全。

林口警分局長陳保安表示目前疫情非常嚴峻，員警要稽查八大行業有無確實停業、疫調與違反傳染病防治法的蒐證通報等，加上原有的交通事故處理、巡邏與偕同衛生局攔查外傳不戴口罩的民眾等繁重勤務，每一項均要和民眾近距離接觸，更增加員警染疫的風險，因此相當感謝淑君阿姨力挺警察，捐贈的高品質防疫面罩對於第一線執勤員警真的助益良多，能有效提升員警們的執勤安全。

林口警分局也呼籲民眾，防疫作戰人人有責，大家應配合政府防疫政策與措施，出門在外一定要全程戴口罩，減少不必要的聚會與活動，保護自身安全，更能降低傳播的風險。

(中時 )