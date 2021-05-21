新冠肺炎疫情嚴峻，為減少外出風險，健保署特別提醒民眾，多利用網路及「全民健保行動快易通│健康存摺」APP申辦健保相關業務。APP中的「健保櫃檯」，可幫助民眾申請健保卡、辦理加退停復保、查詢未繳保費等，免出門就能辦妥業務。
針對投保單位，健保署表示，可使用「多憑證網路承保作業」系統，於線上為所屬員工及眷屬辦理各項健保加退保、申辦健保卡及查詢各項健保投保資訊及繳納保險費，請多加利用。
至於一般民眾，則可透過「全民健保行動快易通」APP的「健保櫃檯」，申請健保卡、辦理公所投保保險對象之加退停復保、查詢未繳保費及繳納健保費等各項服務。至於健保卡已遺失無法完成裝置認證者，投保於同一健保戶的家人可代為申請。
健保署呼籲民眾，疫情期間請善用網路及全民健保行動快易通APP的「健保櫃檯」各項功能，免出門即可隨時隨地辦妥健保業務。民眾於換發健保卡期間，14日內可持繳納工本費收據及身分證明文件，填具「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」後，即可以健保身分就醫。
至於健保投保相關異動，都可追溯處理，不影響民眾權益，不必急著臨櫃申辦。相關作業如有疑問，可參考健保署全球資訊網或撥打諮詢專線︰0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機請改撥02-4128-678洽詢。
(中時 )
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