新聞網站「The Drive」報導，根據衛星影像，中國大陸南京市的六合馬鞍空軍基地，近年在基地北方約1公里處，興建了擁有獨立警備與其他支援設施的神秘機庫，懷疑可能是供WZ-8極音速無人機，甚至是傳聞中的轟20轟炸機使用。

根據報導，中國大陸2017年起在六合馬鞍基地的北部展開大型工程，經過數年的施工後，在當地建立多層警備措施、數座疑似行政大樓或官兵營房等的支援設施，以及一座長265英尺（約84.77公尺）、寬245英尺（約74.68公尺），且看似也有一定的高度的機庫，機庫前方的停機坪空間則有約31.5萬平方英尺（約2.9萬平方公尺）。

該區域以一條長3500英尺（約1.06公里）、寬80英尺（24.38公尺）的跑道與六合馬鞍基地主體連結。軍事分析師特雷維西克（Joseph Trevithick）表示，考慮到與主設施的距離、額外警備措施和獨立支援設施等因素，該區域很可能是為機敏程度較高的計畫打造。

特雷維西克指出，由於當地停機坪的發動機試車（run-up）區寬172英尺（約52.43公尺），與美國空軍B-2戰略轟炸機所需大致相同，而就中國大陸目前公布的轟20資料來看，該型機與B-2十分接近；且東部戰區不明轟炸機單位2018年在官方晚會上，展示了帶有飛翼式航空機圖案的徽章，而六合馬鞍空軍基地正是東部戰區空軍第10轟炸機師空29團和空30團的駐地。

另外，由於大陸先前已宣布將WZ-8極音速無人機配屬至空30團，因此該區域也可能是轟6轟炸機與WZ-8等新型裝備整合的地點；特雷維西克補充，也不排除該區域與轟6N的核子打擊任務有關，但目前並未在當地發現核武的專用儲存設施。詳細用途仍待後續觀察。

(中時新聞網)