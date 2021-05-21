繪圖晶片大廠NVIDIA近年不俗表現，市值甚至遠遠超過傳統半導體巨頭英特爾，受惠於高效能運算(HPC)、資料中心、AI等領域快速成長，帶動GPU需求暴增，加上去年推出的RTX 30系列被大批挖礦玩家採購，讓該公司備受華爾街期待。NVIDIA在官網宣布，將進行股票「1拆4」的計畫，預計7月20日生效，該公司盤前股價一度大漲來到3.75%。

隨著美股周五(21日)開盤，NVIDIA股價大漲近4%、開在606.44美元。

據《Barron’s》報導，KeyBanc 分析師 John Vinh 報告認為，NVIDIA在AI領域有強大競爭能力，其軟體最佳化晶片以及在資料中心有巨大的獲利潛力，將該公司的股票評級升至「買進」。

雖然NVIDIA去年9月宣布以400億美元(約1.1兆元新台幣)收購日本軟銀集團手上的矽智財大廠安謀(ARM)股權，遭到多方反對，但創辦人暨執行長黃仁勳今年GTC 21大會宣布，將推出大型人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)作業負載應用的Arm架構中央處理器（CPU），加上去年推出RTX 30系列廣受好評，讓不少華爾街分析師看好NVIDIA繼續在運算產品方面的獲利表現。

(中時新聞網)