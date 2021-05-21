疫情自去年爆發以來，磐石艦、部桃、諾福特、「獅子王」等群聚感染都沒有釀成大災禍，前立委沈富雄表示，民進黨政府好「宣」成癖，「內宣」「外宣」都愛，為何會放任阿公店之亂被「宣」成大災難？沈富雄妙喻說，這就好比一對保守的父母，一天到晚向親朋好友宣揚他們的寶貝女兒如何冰清玉潔，沒想到考進史丹佛大學後，住進男女同校的宿舍，才知道這是夢魘的開始。

沈富雄21日在臉書貼文表示，民進黨政府好「宣」，而且越「大」越好，因此「大內宣」和「大外宣」同時發揮，是執政的最佳境界。好事不出門，但容易「宣」，壞事傳千里，但不容易「宣」，最糟的是情況由好轉壞，就會手足無措，不知如何「宣」才好。

沈富雄表示，「阿公店」之亂幾乎可以「超前」宣之如下：「阿公店之亂是由境外漏網進來的新冠病毒，經過一至兩輪的群聚感染，最後進入萬華一個社會生態與人民互動模式均迥異於雙北常態的社區，於是疫情一週內爆開，但由於過去一年來民間已經建構相當綿密的防疫網，因此當病毒傳播至鄰近周邊社區時，RO值已迅速下降，加上各級政府應變得宜，相信疫情很快就會得到控制，請各界放心。」

沈富雄指出，幾乎同一時間，朝野同聲把阿公店之亂渲染成失控的疫情，此時聰明的政府本應就事論事，心平氣和地將上一段文字內容告訴人民，以安民心。但政府非但不如此，反而宣布全國進入第三級警戒。頓時人心惶惶、街景半空，不知就理的外媒還稱讚有素養的台灣人民主動「封城」為一奇蹟。

沈富雄認為，這時陳時中團隊只能隨民粹起舞，甚至和藍營的地方首長比賽誰比較賣力、誰的防疫比較周延。台灣上半場的好名聲毀之殆半，其實這是台灣第一波具體的社區感染，嚴重程度和世界各國相比，簡直是小巫見大巫；但一年多來，台灣人民已經被洗腦成，此病凶險，容不得任何確診案例。沈富雄妙喻說，這就好比一對保守的父母，一天到晚向四方鄰居親朋好友宣揚他們的寶貝女兒如何冰清玉潔、守身如玉，沒想到考進Stanford(史丹佛大學)後，住進Coed(男女同校)的宿舍，才知道這是夢魘的開始。

(中時新聞網)