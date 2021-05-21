新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、副主任沈新傳、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫、新北市議員陳錦錠、漢堡開發建設等共同捐贈隔離衣等防疫裝備給中和警分局。（新北市警友會中和辦事處提供）

新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、副主任沈新傳、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫、新北市議員陳錦錠、漢堡開發建設等共同捐贈隔離衣等防疫裝備給中和警分局。（新北市警友會中和辦事處提供）

新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、副主任沈新傳、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫、新北市議員陳錦錠、漢堡開發建設等共同捐贈隔離衣等防疫裝備給中和警分局。（新北市警友會中和辦事處提供）

雙北市新冠肺炎疫情升溫、全台三級警戒，警察工作量倍增，新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、副主任沈新傳、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫、新北市議員陳錦錠、漢堡開發建設等共同捐贈隔離衣等防疫裝備給中和警分局，讓基層警可以安心值勤，持續守護民眾生命財產安全。

張慶忠表示，基層警察需要支援居家隔離等勤務，另外還要維持社會治安、交通，比一般民眾更容易接觸到「確診者」，近期新北市疫情升溫，為保護基層警察確保警力，捐贈隔離衣等防疫裝備，盼可以讓基層警值勤更加安心，也讓警察家屬們放心。

陳錦錠說，疫情造成人心惶惶，但維持社會穩定更需要一股安定的力量，就是保護好警察，才能維護好治安，也呼籲民眾疫情期間，外出一定要佩戴好口罩，避免又增加警察勤務工作。

張智倫則呼籲，如今疫情肆虐，民眾一定要遵守防疫規定，盡量待在家中防疫，外出時把口罩戴好，若有身體不適的狀況一定要盡速就醫，做好自身防疫措施、減少外出，就是為台灣防疫貢獻一份心力。

(中時 )