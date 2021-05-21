由於國內疫情影響，台股持續整理格局，周線收紅，法人認為，觀察台灣疫情擴散速度，短線台股仍看盤整格局，接下來將視疫情變化，建議分散風險買大不買小，逢低再擇優介入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線台股表現仍受制於新冠疫情的變化，未來幾周應持續觀察，擴散是否能有效控制，一旦防疫機制發揮作用，確診人數逐日降低，則盤勢可望再重新整理向上。

周書玄指出，短期內利多與利空因素皆存在，三利多包括融資減幅、VIX持續下降、台指期17日結算並未再破12日15,027低點，宜觀察疫情變化，投資應分散風險，並審慎樂觀應變。

疫情影響內需消費市場較大，第二季消費需求若突然消失，則第三季相對難再找回來。周書玄分析，對於外銷出口為主的產業，短線影響較低，可觀察生產基地是否在台灣，若生產工廠在台灣者，可能會受到居家上班，或異地分班影響延後出貨。

後市看好方向，周書玄建議，電子產業五成、傳統產業四成方式分散布局，電子看好半導體／晶圓代工、ABF載版等，傳產看好航運、戶外休閒、金融等。由於美國成長股目前受到通膨拖累，但若通膨升溫可轉向關注壽險、金融股。

富蘭克林華美投信強調，短線操作應分散產業與波動風險，均衡配置電子與傳產股，若不知如何挑選投資標的，不妨利用台股基金定期（不）定額投資，中長期持續布局。

(工商 )