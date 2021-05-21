美國上周初領失業金人數再創疫情以來新低，經濟復甦前景樂觀看待，市場也正在消化聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)日前受訪提及，討論貨幣政策的態度，美股3大指數期貨盤前上漲。美股周五(21日)以34,121.91點開出，隨後大漲至近300點。

截至台灣時間21日晚間9點45分，道瓊指數上漲304.07點或0.89%、暫報34,388.22美元；標普500指數上漲22.62點或0.54%、暫報4,181.74點；那斯達克指數上漲27.75點或0.20%、暫報13,563.48點；費城半導體指數上漲0.069點或0.0023%、暫報3,066.18點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲2.50美元或20.43%、暫報589.28美元；台積電ADR股價下跌1.09美元0.96%、暫報112.17美元；聯電ADR股價上漲0.025美元或0.29%、暫報8.48美元。

市場大多把目光擺在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的4月政策會議紀要上，但美國聯準會(Fed)卻在周四對隔夜回购（REPO）市场，規模創2017年6月30日以來最高水準，48個參與者獲得3511億美元，這項Fed使用隔夜逆回購（ON RRP）工具的舉動，直接挑明市場資金過多，可能引發流動性風險問題，甚至逼得Fed真的採取緊縮寬鬆政策的手段。

(中時新聞網)