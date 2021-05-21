近來本土案例不斷新增，讓持續升溫的疫情更顯嚴峻，全國防疫警戒也攀升到第三級！除了維生、維秩、醫療及公務等必要性服務外，其餘營業及公共場域均關閉。街頭景象因許多被迫停擺的商業活動點得寂寥，雖還未達空城狀態，卻與過去熱鬧繁華的日常相去甚遠！

所幸，拜互聯網科技之賜，許多企業都啟動異地辦公機制，學校也採取停課不停學，將疫情對產業、學業等各項活動影響降到最低，意外迫使更多人提早實踐IoT物聯網的實際運用，某種程度上也展現出未來「智慧城市」的概略雛形樣貌。特別的是，台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）昨（20）日召開第35次聯盟例會暨新任會長推舉，在新冠疫情影響下，會議進行、新任會長推舉及新舊會長交接均採線上進行，創下國內聯盟、法人運作的新紀錄，而光陽工業集團董事長柯勝峯也在全體出席者無異議通過下接任第七任會長。

光陽KYMCO將透過TSSA聯盟菁英與台灣科技產業合作，共同發展車聯網系統、共同合作創造系統整合輸出的機會，透過深度的跨業交流為台灣產業創造智慧移動大商機。(圖/光陽提供)

「智慧城市」作為全球一致的發展目標下，台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）於2014年初成立，多年來已催生多位產業菁英出任會長（任期一年）。聯盟歷任會包括研華董事長劉克振、大同董事長林郭文艷、華碩集團副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電信董事長鄭優及中興保全科技副董事長林建涵等。而因著跨業交流、整合各界力量，有效加速物聯網的應用整合與實踐，自2014年智慧城市論壇暨展覽（SCSE）開辦至今，已匯集了台北、桃園及高雄三大直轄市政府擔任共同主辦單位，讓物聯網技術更順利推動、促進商機，朝智慧城市目標共同邁進。

值得觀察的是，出任台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）的歷任會長，多是來自國內電腦資訊、電信、系統整合、智慧安全…等科技產業巨擘，此次出任會長則由偏向傳產的光陽工業集團董事長柯勝峯擔綱。很意外嗎？！一點也不，畢竟要智慧城市目標的願景，除了以數據、通訊及科技等IoT物聯網技術來改善城市問題，智慧移動、出行更是智慧城市（Smart City）運作裡重要的一環，由光陽工業集團董事長柯勝峯出任會長不僅合情合理，更顯至關重要！

作為國內機車工業龍頭，光陽KYMCO抓緊世界潮流於今年發表4款全新電動機車作品，並宣布年底前在全國布建1500座換電站，明年底前達4000座換電站的目標，張開雙臂積極擁抱電動機車趨勢大未來。(圖/光陽提供)

特別的是，早在今年第一季，透過金庫資本的牽線下，光陽機車便與中華電信、台達電等攜手合資泰國電信、搶攻東南亞5G市場，在新南向佈局中打出漂亮的一擊。不僅如此，稍早之前，東南亞最大共乘獨角獸Grab也傳出將來台插旗，搶攻台灣外送市場。而事實上，Grab與光陽KYMCO已於去年宣布合作（由光陽投資約新台幣9億元）搶進印尼二輪市場，除在首都推動共享電動機車服務外，更將朝前進新加坡、曼谷…等廣大東南亞市場前進。

事實上，Grab很早就對光陽Ionex車能網服務很感興趣，在歷經長時間多方考察與觀察後終於簽下合作協議，除了高額投資以外，光陽KYMCO也將提供應鏈、車聯網、電池及充/換電站等技術支援。

藉由這次光陽工業集團董事長柯勝峯出任台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）會長以及會議別開生面地採線上進行，不僅展現出台灣朝智慧城市發展的努力，也體現國內IoT產業不受疫情影響、與全世界接軌的強烈企圖心。而光陽KYMCO與這些舊同盟、新戰友們，在面對詭譎多變新時代中攜手合作又會激出什麼樣的絢爛火花？（先進車聯網系統？國際間系統整合輸出？）大家不防拭目以待！

(中時新聞網)