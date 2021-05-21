證交所表示，本周台股發行量加權股價指數漲幅約為3％，上市股票總市值達49.81兆元，累計今年年初開盤迄今共89個交易日，集中市場總成交金額為35兆5,593.41億元，市場日均值為3,995.43億元，逼近4,000億元大關，股票成交量周轉率為88.3％。

證交所統計，5月21日發行量加權股價指數收16,302.06點，周漲474.97點，漲幅約為3％，產業別指數全面上漲，以航運類指數上漲17.95％最大，以觀光類指數上漲0.17％最小。

本周集中交易市場總成交值為2兆2,512.82億元，全體上市股票成交金額為2兆1,663.46億元，股票成交量周轉率為5.76％，各產業成交值前三名為：半導體類5,446.23億元，占全體上市股票交易金額25.14％、航運類5,003.42億元，占比23.1％、鋼鐵類1,862.3億元，占比8.6％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類26.39％、光電類17.72％。第三名及鋼鐵類17.11％

(工商 )