氣象局表示，明天鋒面仍在台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨(氣象局提供)

今天（21日）台灣北部海面鋒面接近，水氣較多，午後大台北東側、宜蘭地區及中南部部分山區都有明顯熱對流發展。中央氣象局指出，明（22日）天氣仍屬高溫炎熱，東半部地區需注意午後旺盛對流作用所帶來的降雨，到了下周二（25日）起，睽違已久的梅雨鋒面會陸續通過台灣上空，替北中南都帶來降雨。

氣象局表示，明天鋒面仍在台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區主要為多雲時晴的天氣，不過清晨時也有些零星降雨。比較明顯的降雨會仍集中在午後，各地山區有局部短暫雷陣雨，由於風向偏西南，東半部地區要留意有局部大雨發生的機率。

明溫度方面，各地高溫炎熱，北部及東半部約30-33度，中南部普遍高溫35度以上；台中以南近山區或河谷有局部36度以上高溫，台南及高雄局部地區也有38度以上極端高溫機率，外出活動需慎防熱傷害。

氣象局表示，下周一（24日）晚上有一鋒面接近，北部將逐漸局部短暫陣雨的天氣。周二、周三（25日、26日）受鋒面影響，北部及東半部地區水氣增多，易有短暫陣雨或雷雨，中南部也會出現午後短暫雷陣雨。

不過，「氣象達人」彭啟明表示，下周二、三的鋒面屬於「移動型」鋒面，不算典型「滯留鋒面」，另外，約在下周末也會再來一波鋒面，預期降雨會更多，且會持續到月底。

(中時新聞網)