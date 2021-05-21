針對有基層員警認為警察取締民眾未戴口罩於法無據，要求停止所有警察防疫稽查勤務，警政署21日表示，警察除擔負治安維護的責任，也是國家防疫陣容中不可或缺的成員，時值疫情嚴峻期間，更需與其他行政機關戮力同心，來完成各項防疫工作。

行政院長蘇貞昌今日也要求各部會應落實執行各項防疫措施，並要求警政署針對民眾外出未戴口罩、室內外活動人數超過指引規範，及應歇業商家繼續營業等狀況落實執法。

警政署表示，依行政程序法管轄權規定，警察機關逕行查報並製作調查筆錄後移送主管機關處理，係屬對於違反行為之舉發，並未逕為裁罰行為，尚無違反行政程序法。

警政署已通令各地警察局依據「轄區特性、防疫需求、勤務衡酌」等因素，執行因地制宜的防疫稽查作為，警政署強調，依據「傳染病防治法」第17條、第38條、第41條及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，明定警察具防治傳染病的任務，並為中央流行疫情指揮中心的編組成員，自有依法配合指揮官各項防疫措施的義務。

其實，不僅只有警方要取締民眾未戴口罩，北市衛生局也授權市府其他單位，若主管的範圍內發現民眾有未戴口罩、群聚等違規行為，各單位都可直接依法開罰。

(中時 )