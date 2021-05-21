在經過11天的武裝衝突後，以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）終於協議停火。但遭受最猛烈火箭攻擊的阿什克隆（Ashkelon）和史德洛特（Sderot）地方首長對此「十分失望」，稱雖然知道不可能，但「希望哈瑪斯遭到消滅」。

以色列安全內閣20日與哈瑪斯達成協議，停火於當地時間21日凌晨2時（台灣時間同日上午7時）生效，獲得國際社會的歡迎。但也有許多以色列人表達不滿，遭猛烈攻擊的阿什克隆市長葛蘭（Tomer Glam）失望地告訴《以色列時報》（The Times of Israel），說雖然知道不太可能，但他們本來「希望哈瑪斯遭到消滅」。

同樣遭受猛烈攻擊的史德洛特市長戴維迪（Alon Davidi），更痛批以色列「沒有理由停火」，強調以軍雖獲得不少戰果，但並不足以改變局勢；他失望地表示，似乎沒有人想打敗哈瑪斯，認為「只靠空襲和砲擊永遠無法獲得決定性勝利」，強調雖然他並非盲目尋求戰爭，但以色列政府「應找到能讓人民恢復正常生活的方法」。

哈瑪斯政治局二把手哈雅（Khalil al-Hayya）21日在加薩（Gaza）宣布在衝突中「獲得勝利」，稱以軍未能摧毀該組織的軍事基礎設施，其武裝人員仍在地底隧道中「驕傲地大步行進」；以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同日也在記者會中表示，以軍11天以來的行動「讓哈瑪斯付出慘重代價」，並強調目前公開的資訊還不代表所有戰果，「公眾還無從得知，就連哈瑪斯自己都不清楚」。

(中時新聞網)