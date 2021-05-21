楊小黎居家防疫，每天2小時運動鍛鍊身材。（楊小黎提供）

台灣疫情升溫，電影院暫時關閉，節目錄影也都暫停，楊小黎參與的電影《期末考》因此延檔，主持的《在台灣的故事》的外景拍攝也停止，許多商業活動也跟著喊卡，她坦言：「當然許多都還在觀望，不過到目前為止大概至少沒了6位數收入。最近疫情來得那麼突然，也覺得滿無常的，就會覺得錢乃身外之物，要把握當下。」

楊小黎疫情爆發前工作滿檔，4月一整個月才休息3天，5月若照常工作的話，預計休息2天，如今疫情嚴峻，在家的時間突然變多，她也開始一一實現先前與親朋好友的約定，「我之前答應太多約，結果不是爽約就是真的挪不出時間，所以這幾天在家都和媽媽一起吃豪華豐盛午晚餐，把之前母親節及她的生日大餐補回來」。她也趁日前「520」時，網路買了一堆禮物券彌補給好友們，還送《在台灣的故事》團隊每人1杯咖啡，希望小小心意在疫情下溫暖他人。

問起工作這麼忙碌之餘，有沒有遇見新桃花？她笑道：「真的有因為做節目關係，和更多領域的人多交流，以前只認識圈內的人，現在我不再像以往那樣『外貌協會』。」她透露自己不設限，私下也會與談的來的朋友換Line，疫情時也會傳訊關心對方。至於有沒有可能進一步？她也不著急，表示一切順其自然。

楊小黎落實居家防疫，在家給自己排滿行程，使得原本忙碌的生活沒因此停頓，她自嘲自己很愛定課表，除了打掃外，更會每天維持運動健身2小時、彈琴、追劇、看書，「這是我人生第一次關7天沒出門！還好我之前剛好都把健身瑜伽器材都買好，在家就可以運動，不然哪天出關工作，變太胖嚇到人！」

(中時 )