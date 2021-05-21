大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴21日主持召開金融委會議，並在會上要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。這是大陸監管單位短短四天內再度放話打擊虛擬貨幣。

華爾街見聞報導，劉鶴上述講話公布後，加密貨幣集體下挫，截至21日晚間10點20分，比特幣短線下跌超2,000美元，跌破39,000美元；乙太坊日內跌8％。美股區塊鏈股集體下跌。

中國人民銀行18日才聯合中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會，聯合公布防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告。公告明確表示，金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具，也不得提供與加密貨幣相關的服務和產品。如果消費者在加密貨幣投資交易中蒙受任何損失，需自行承擔。虛擬貨幣受上述消息影響一度重挫。

中國政府網公布的新聞稿稱，劉鶴21日在會上表示，要堅決防控金融風險。劉鶴強調，要強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。另外，要有效應對輸入性通脹，加強預期管理，強化市場監管。

另外他還表示，金融系統要堅持穩字當頭，實施宏觀調控，不搞急轉彎。要服務好實體經濟，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，繼續實施直達實體經濟的政策工具，穩企業保就業，大力支持普惠小微、鄉村振興、製造業、科技創新和綠色轉型發展。

(工商 )