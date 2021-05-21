英鎊兌美元匯率21日盤中上漲0.3％至1.4228美元，接近2月時創下的高點。英鎊兌歐元同樣上漲0.3％至86.945便士兌1歐元。英鎊連三個交易日上漲，原因在於一連串經濟數據報喜，強化市場對於該國經濟強勁復甦的期待。5月綜合採購經理人指數（PMI）初值攀抵62的歷史新高，其中餐廳、旅館等服務需求強勁反彈。

《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點
復甦力道不足 陸4月消費遜色

(工商 )

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