經濟可望強勁復甦 英鎊兌美元近2月高點 22:522021/05/21 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英鎊兌美元匯率21日盤中上漲0.3％至1.4228美元，接近2月時創下的高點。英鎊兌歐元同樣上漲0.3％至86.945便士兌1歐元。英鎊連三個交易日上漲，原因在於一連串經濟數據報喜，強化市場對於該國經濟強勁復甦的期待。5月綜合採購經理人指數（PMI）初值攀抵62的歷史新高，其中餐廳、旅館等服務需求強勁反彈。 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 復甦力道不足 陸4月消費遜色 (工商 ) #英鎊兌 #強勁復甦 #歐元 #美元匯率 #日盤中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 12:572021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 宅經濟發威 遊戲大廠突圍 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 《國際產業》阿里巴巴瞄準越南 砸4億美元投資線上生鮮雜貨 12:002021/05/18 財經 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 財經 陸大型銀行 再禁比特幣交易 04:102021/05/18 全球財經 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 財經熱門新聞 台灣若封城 謝金河斷言：經濟會萬劫不復 - 財經 台積電董座早警告！外資大殺16檔半導體股 卻被網酸爆這點 - 財經 YouTube創辦人回台創業 曝台灣1致命缺陷 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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